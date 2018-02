Europese delegatie waarschuwt voor mogelijke vertraging in oplevering EMA-gebouw

De bedrijfscontinuïteit van het Europese Medicijnagentschap (EMA) komt in gevaar als het nieuwe gebouw op de Zuidas niet op tijd klaar is, daarvoor waarschuwt een delegatie van het Europees Parlement.

De delegatie, bestaande uit zes leden, bezocht gisteren de stad in een zogenaamde fact-finding missie. Vanwege de Brexit moet het EMA verhuizen uit Londen. Door middel van een stemming en uiteindelijk een loting, werd er besloten dat het EMA zich gaat vestigen in Amsterdam. Die beslissing viel vooral bij de Italianen in slechte aarde, Milaan was namelijk topfavoriet in de stemming.

Lees ook: 'Italiaanse spionnen komen naar Amsterdam om EMA weg te kapen'

Kantoor op Zuidas

De delegatie die gisteren Amsterdam bezocht kwam kijken bij de tijdelijke locatie van het EMA, vlakbij Station Sloterdijk. Het EMA moet in maart volgend jaar verhuizen. Het agentschap zal dan ongeveer acht maanden in dat tijdelijke pand zitten, voordat het naar het definitieve kantoor op de Zuidas verhuist. En daar zit volgens de Europarlementariërs het probleem, want het kantoor moet nog gebouwd worden.

'We maken ons meer zorgen over het risico van vertraging bij de bouw van het nieuwe Vivaldi-gebouw. Het personeel van het EMA vertelde ons vandaag dat een vertraging zou leiden tot een verslechtering van de activiteiten van het Agentschap, wat we willen vermijden', zegt delegatievoorzitter Giovanni La Via in een officiële verklaring. Aanwijzingen dat de oplevering van het gebouw vertraagd zou worden, zijn er echter niet.

Lees ook: 900 medewerkers van medicijnagentschap krijgen hulp bij vinden woning

Niet meebeslissen

Naast de zorgen over het EMA-gebouw, heeft de delegatie ook problemen met de gevolgde procedure die leidde tot de keuze voor Amsterdam. De delegatie vindt dat het Europees Parlement niet heeft kunnen meebeslissen over de vestigingslocatie.