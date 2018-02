Nieuwe bomen en struiken in Amsterdamse Bos moeten bouwput A9 verbergen

227 nieuwe bomen en 12.000 struiken moeten voorkomen dat bezoekers van het Amsterdamse Bos straks een wandelingetje maken in een gigantische bouwput. In het gebied wordt namelijk zes tot acht jaar gewerkt aan de verbreding en verdieping van één van de belangrijkste snelwegen van het land: de A9.

Tussen Badhoevedorp en Holendrecht wordt de komende jaren - tot 2024 of 2026 - flink gebouwd aan een nieuwe A9 en dat gaat gepaard met de gebruikelijke bouwellende en dat dus ook midden in het groen van het Amsterdamse Bos. Door langs de randen meer bomen en struiken te planten wil Rijkswaterstaat de lelijke kranen, bergen aarde en enorme asfalteermachines uit het zicht houden.

Fiets- en wandelpaden gestremd

In een maand tijd moet al het nieuwe groen geplant zijn. Onder andere de speelweide, de zonneweide, de Nieuwe Meerlaan en de Noordzijde van de A9 worden 'vergroend'. Als gevolg van de plantingen kunnen fiets- en wandelpaden in het Amsterdamse Bos van 26 februari tot 25 maart gestremd zijn. Het ruiterpad onder de A9 gaat in ieder geval een maandje dicht.

Tussen de twee knooppunten wordt de A9 verbreed van drie naar vier rijstroken. 1,3 kilometer weg wordt verdiept aangelegd. Er worden nieuwe geluidsschermen geplaatst en de weg krijgt zogenaamd 'stil' asfalt.