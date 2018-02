OM eist zestien jaar cel voor moord op moeder Rietje uit Oosterparkbuurt

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zestien jaar celstraf geëist tegen een 55-jarige man en zijn 56-jarige vrouw, die ervan verdacht worden de moeder van de man te hebben vermoord.

De twee verdachten zouden de oude vrouw in haar woning aan het Kastanjeplein om het leven hebben gebracht. De 80-jarige Rietje Willms werd op 12 juni 2016 dood in haar huis aangetroffen. Onder haar tong werd een tablet gevonden met daarin de stof oxycodon, een pijnstiller. De schouwarts heeft verklaard dat het om een niet-natuurlijke dood ging. Wilms was dementerend en was al tijden niet meer in staat om zelf medicijnen in te nemen.

'Zolang wij niet bekennen'

In oktober van dat jaar voerden de twee verdachten een gesprek in hun auto, die de politie had voorzien van afluisterapparatuur. Een gesprek van 'doorslaggevend belang', aldus de officier van justitie. 'Niet alleen wordt hier blijk gegeven van daderkennis, het gaat nog verder dan dat.' Zo zouden de verdachten gezegd hebben: 'Zolang wij niet bekennen, weten hun niet wie het gedaan heeft.'

De demente vrouw zou een blok aan het been van de verdachten geweest zijn, zo zegt het OM. Ze was zwaar vervuild en verwaarloosd toen ze gevonden werd. Het OM denkt te kunnen bewijzen dat de twee de oude vrouw een grote hoeveelheid pillen hebben toegediend en dat dat alles planmatig is uitgevoerd.

'Krachtig signaal'

'Het is de taak en opdracht van het OM om juist de zwakkeren in onze samenleving te beschermen en een krachtig signaal af te geven als een kind en schoondochter ervoor kiezen hun weerloze moeder die op leeftijd is om het leven te brengen.'

De rechter doet naar alle waarschijnlijkheid over twee weken uitspraak.