Gemengde gevoelens bij bewoners Noord die vrezen voor sloop: 'Politiek gelul'

De bouwplannen voor de Sixhaven in Noord werden gisteravond besproken met de bewoners in Kromhouthal. Er dreigen zeker 100 woningen te moeten verdwijnen. 'Echt politiek gelul. Ik snap er geen klap van. Ze draaien om alles heen. We krijgen geen duidelijk antwoord', reageerde een boze bewoonster.

Verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg kwam langs om de plannen voor het IJplein en de Laanweg in Noord te duiden. Hij vertelde dat er nog mogelijkheden voor inspraak en protest zijn. Toch bleven de bewoners ongerust.

'Als het gebeurt, dan wel onder de voorwaarden dat de mensen onder dezelfde huurprijs kunnen terugkeren', probeerde de wethouder de bewoners gerust te stellen. Ook vertelde hij dat de plannen voor de Laanweg pas na 2020 zullen worden besproken. 'Als er wordt gesloopt, is daar maar één woord voor: klote. Maar het kan zo zijn dat het voor de stad beter is.'

Toch liep ook een enkele bewoner positief de zaal uit. 'Heel goed menselijk de vragen beantwoord. Heel open en eerlijk. Daar hou ik van', zei een vrouw. 'Ze willen onze huizen slopen voor 250 nieuwe woningen. Laten ze de huizen van de prinsen maar nemen', was dan weer een mening van een ander.

Het besluit over een eerste schets van het nieuwe gebied wordt op 7 maart genomen door de gemeenteraad.