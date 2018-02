Buurman voorkomt erger bij schuurbrand in Noord

In een schuurtje aan de Kamillestraat in Noord is vanmiddag brand uitgebroken. Al snel dreigde de brand over te slaan naar de woning.

Een buurman heeft hierop kordaat ingegrepen en de gordijnen van de woning weggehaald. Omdat de oorzaak van de brand verdacht is, doet de politie onderzoek. Vrijwel de gehele schuur is uitgebrand.