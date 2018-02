Amsterdam krijgt voor het eerst vrouw als hoofdofficier van justitie

Nicole Zandee (56) wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie in Amsterdam. Ze volgt vertrekkend hoofdofficier Theo Hofstee op en is daarmee de eerste vrouwelijke hoofdofficier van justitie ooit in de stad.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de voordracht van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tot de benoeming van Zandee. Ze begint op 1 april in Amsterdam.

Lees ook: Amsterdamse justitiebaas Theo Hofstee vertrekt naar Den Haag

Zandee begon haar carrière als gerechtssecretaris bij de rechtbank in Amsterdam. In 1987 startte Zandee met de opleiding om officier van justitie te worden. Daarna werkte ze in die functie bij het parket ’s-Hertogenbosch en bij de Unit Synthetische Drugs.

Brabant

Sinds september 2015 was Zandee hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant. Daarvoor bekleedde ze dezelfde functie in Arnhem. Voor die tijd was ze ook al hoofdofficier in Roermond.

Theo Hofstee is sinds deze maand lid van het College van procureurs-generaal van het OM. Hij was sinds 2011 hoofdofficier van justitie in Amsterdam.