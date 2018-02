Vanavond vanaf 19.15 uur op AT5: Het Vrijheidsdebat

Vrijheid zit in het DNA van Amsterdam, maar hoe gaat het met die vrijheid in de stad? Vandaag vanaf 19.15 uur gaan acht lijsttrekkers met elkaar het debat aan over deze fundamentele vraag.

Kun je in Amsterdam nog wel zijn wie je bent? Staat de vrijheid van meningsuiting onder druk? Hoe ver reikt de vrijheid van religie? En is er nog ruimte voor mensen die op een alternatieve manier vorm willen geven aan de stad? Het zijn vragen die vanavond aan de orde komen in het AT5-Vrijheidsdebat.

Reinier van Dantzig (D66), Laurens Ivens (SP), Eric van der Burg (VVD), Don Ceder (Christenunie), Marjolein Moorman (PvdA), Mourad Taimounti (DENK), Diederik Boomsma (CDA) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zijn te gast bij AT5.

Kijk dus vanavond vanaf 19.15 uur naar AT5, of volg het debat via onze website AT5.nl.