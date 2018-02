Verdachte zware homomishandeling voor de rechter: 'Haha, zijn hele hoofd eraf gebost'

'Ik zeg je eerlijk: ik heb die homo kanker erg gekrast'. Dat zei een van de drie verdachten de ochtend na de mishandeling van twee homoseksuele mannen op het Damrak op 18 juni vorig jaar.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt drie mannen, onder wie twee broers, voor de zware mishandeling in de buurt van de Beurs van Berlage. Opmerkelijk genoeg blijkt één van de verdachten familie te zijn van een jongen die begin dit jaar ook slachtoffer werd van anti-homogeweld in Oost.

'Homo's moeten dood'

De twee slachtoffers waren de betreffende avond op stap in de Reguliersdwarsstraat met twee anderen. Toen het viertal, van wie er één als drag queen gekleed was, het uitgaansgebied verliet, werden ze aangesproken door één van de verdachten. 'Jullie homo's moeten doodgaan. Waarom zijn jullie gay?', werd er volgens de slachtoffers geroepen.

Eén van de jongens ving een telefoongesprek op van de man die hen uitschold. 'Ik hoorde hem bellen met iemand: 'Er is hier een gay die een grote bek heeft. Waar zijn jullie?' De jongens negeerden de tirade en vervolgden hun weg richting de Dam.

'I kill you'

Maar daar dook de man die de vier vrienden eerder uitschold, ineens weer op. Hij bleek niet meer alleen te zijn. Een aantal mannen had zich bij hem gevoegd. Vanuit het niets werden er plots rake klappen uitgedeeld. Eén van de slachtoffers beschrijft het als een 'voetbalwedstrijd': 'ik viel op mijn knieën en kreeg een schop in mijn gezicht'. De andere jongen die gewond raakte, verklaart dat er 'I kill you en 'you're next' werd geroepen. 'Ik kreeg een vuistslag tegen mijn hoofd.' De jongen verloor daarbij twee tanden, liep een snee in zijn bovenlip op en verloor een aantal oorbellen. Hij raakte korte tijd buiten bewustzijn.

Het OM toont vanmorgen camerabeelden van de zware mishandeling. Eén van de slachtoffers besluit daarop de zaal te verlaten. Als de beelden worden afgespeeld blijkt waarom: op een bepaald moment is duidelijk te zien hoe één van de jongens meerdere keren tegen zijn hoofd wordt getrapt, klappen krijgt en met zijn hoofd naar de grond wordt gegooid.

'Ik was een beetje dronken'

De verdachten ontkennen de mishandeling niet. Ze zeggen spijt te hebben, maar van anti-homogeweld is volgens geen van de verdachten sprake. 'Ik vind het echt vreselijk. Het was een impulsieve actie. Of je nou geel, paars, bruin, een Chinees of een rechter bent; het was geen anti-homomishandeling, zoals wordt gesuggereerd', verklaart één van hen. Een ander: 'Als ik de beelden zo bekijk, herken ik mezelf niet. Ik was een beetje dronken en ik reageerde te fel, maar ik dacht echt dat hij iets in zijn handen had. Ik heb niets tegen homo's. Ik leef al mijn hele leven in Amsterdam, ik ben ermee opgegroeid. Ik heb ook familieleden die homo zijn. Waarom zou ik dit dan doen?'

'Anders hadden ze me verkracht'

De vermeende aanstichter van de ruzie claimt vandaag dat hij als eerst werd aangesproken door de slachtoffers. Hij claimt te zijn geïntimideerd. 'Ze vroegen waar ik naartoe ging en waar ik vandaan kwam. En ik had 'geluk' dat ze me hier tegenkwamen, anders hadden ze mij verkracht', aldus één van de verdachten.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de slachtoffers puur en alleen aangevallen vanwege hun geaardheid. Het OM baseert zich naast verklaringen van de twee slachtoffer en getuigenverklaringen, ook op een video die bij één van de verdachten op zijn telefoon is aangetroffen. Het filmpje is een paar uur na de mishandeling gemaakt. Daarin wordt gezegd: 'Ik zeg je eerlijk, ik heb die homo kanker erg gekrast. Haha, zijn hele hoofd eraf gebost.' Verdachte Ryan V. verklaart daarover vandaag: 'Ik neem het woord 'homo' dagelijks in mijn mond. We gebruiken toch ook het woord 'homohuwelijk? Het is gewoon een stopwoordje, meer niet.'

'Neef in elkaar geslagen omdat hij homo is'

Verdachte Ryan V. verklaart verder dat hij absoluut geen homohater is. 'Mijn neef is begin dit jaar in elkaar geslagen, omdat hij homo is. Waarom zou ik dat dan doen?' V. doelt vermoedelijk op de 18-jarige jongen die in januari werd mishandeld in de buurt van de Wibautstraat. Zijn advocaat wil daar verder niet op ingaan.

Overigens zegt V. aangifte te hebben gedaan tegen een aantal leden van een arrestatieteam, omdat hij bij zijn aanhouding een aantal blauwe plekken heeft opgelopen. Zijn advocaat wil ook daar niets over kwijt.

De officier van justitie heeft tot vijf jaar cel geëist in de zaak.