Deze beelden maakten 'sluipschutters' op Zuidas

De makers van de nieuwe natuurfilm De Wilde Stad zijn na drie jaar eindelijk klaar. Vanaf 1 maart is de film te zien in de bioscoop.

Een kater speelt de hoofdrol in de film. Hij kroop langs het water, over daken en in bomen. 'Het was heel spannend', vertelt Sabine van der Helm, eigenaar van de kater. 'Normaal gesproken heb je wegafzettingen bij een film en wij stonden er maar met zijn drieën of vieren.'

Regisseur Mark Verkerk werkte ook aan De nieuwe Wildernis, maar hij vond filmen in de stad ingewikkelder. 'Eigenlijk is het een heel stuk moeilijker. Er leven ontzettend veel dieren in Amsterdam en dat is heel bijzonder. Meer dan in de agrarische gebieden.'

De opnames zorgde zo'n twee jaar geleden voor commotie toen omstanders de cameraploeg op het dak van de ABN Amro zagen staan. Een van hen dacht dat het om sluipschutters ging, maar de mannen stonden er om een slechtvalk te filmen.