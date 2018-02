Woningovervaller steelt 30 euro en breekt ribben van bejaarde man

'Alles wat maar te breken was, was gebroken in mijn lijf', vertelt het 74-jarige slachtoffer van een woningoverval in de Pijp. Meneer Groot Roessink werd 19 januari tegen de grond geduwd door een man die claimde zijn buurman te zijn.

In het AT5-programma Bureau 020 vertelt het slachtoffer over de woningoverval, waarbij hij meerdere ribben en zijn hand brak. In de vroege ochtend wordt er bij het slachtoffer, in de Daniël Stalpertstraat, aangebeld. Hij doet de deur open en ziet daar een man staan die claimt dat hij de buurman is. Meneer Groot Roessink kent zijn buren en weet zeker dat de man geen buurman is.

'Echt een junk'

Omdat het slachtoffer de deur niet verder wil openen, duwt de woningovervaller zichzelf naar binnen. Meneer Groot Roessink struikelt, waarna de overvaller op hem begint in te slaan en te trappen. De man schreeuwt 'geld, geld geld' en pakt de portemonnee van de oude man. 'Echt als een junk weet je wel. 25 euro zat erin, of 30 euro. Meer neem ik nooit mee.'

'De volgende keer slaat hij misschien een oud mensje dood ofzo', vertelt het slachtoffer. Hij wil graag dat de dader gepakt wordt en dat wil de politie natuurlijk ook. 'Het is echt te belachelijk voor woorden', zegt een woordvoerder. Het slachtoffer kan zich de dader niet goed herinneren en daarom hoopt de politie dat mensen iets gehoord of gezien hebben.