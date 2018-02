Vrouw 'onder verdachte omstandigheden' overleden in Zuidoost

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

De politie doet onderzoek in een woning aan het Leusdenhof in Zuidoost, nadat daar vanochtend een zwaargewonde vrouw werd aangetroffen.

Rond 9.30 uur werden de hulpdiensten opgeroepen omdat er iemand gereanimeerd moest worden. Het 36-jarige slachtoffer werd door een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is de vrouw, de bewoner van de woning, in de loop van de ochtend overleden.

Volgens een woordvoerder was er vanochtend sprake van 'verdachte omstandigheden'. De politie zette onder meer een speurhond en een politiehelikopter in voor onderzoek. De Forensische Opsporing is volgens buurtbewoners al de hele dag aanwezig.

Er is nog niemand aangehouden.