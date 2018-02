ADAM biedt hulp aan ruim 5.500 huisdieren in de stad

Duizenden Amsterdamse huisdieren hebben de afgelopen jaren een gratis bezoekje kunnen brengen aan de dierenarts, door een speciale gemeentelijke regeling voor mensen die niet veel te besteden hebben.

Vanaf 2016 kregen ruim 1400 katten, honden en konijnen een gratis chip. Duizend dieren werden gesteriliseerd en nog eens 5500 keer konden bezorgde baasjes met hun zieke huisdier terecht voor een consult. Met de regeling Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima (ADAM), wil de gemeente dat ook mensen met een laag inkomen goed voor hun huisdier kunnen zorgen. Nog te vaak belanden katten in een asiel omdat ze geen chip hebben, waarop hun eigenaar vermeld staat.

Lees ook: ADAM-regeling: Amsterdamse Dierenhulp aan Minima

'Dierenleed voorkomen'

Wethouder Laurens Ivens (Dierenwelzijn) is blij met de resultaten van de regeling. 'Er wordt veel dierenleed voorkomen doordat mensen direct de arts bezoeken als dat nodig is. Ook daalt het aantal zwerfdieren in Amsterdam doordat gechipte dieren herenigd kunnen worden met hun eigenaren.'

Amsterdammers met een huisdier kunnen ook dit jaar nog gebruikt maken van de regeling.