Lasse Schöne is nog onzeker tegen ADO

De wedstrijd van het weekend wordt gespeeld in Rotterdam, waar koploper PSV op bezoek gaat bij Feyenoord. Toch weigerde Ajax-trainer Erik ten Hag om woorden vuil te maken aan die wedstrijd tijdens de persconferentie van vandaag.

'Zoals ik de hele tijd al zeg, we moeten vooral naar onszelf kijken', aldus een Ajax-trainer die duidelijk geen zin had om vragen te beantwoorden. Het verkleinen van de achterstand op PSV is volgens Ten Hag niet iets waar hij constant mee bezig is. 'Nogmaals wij moeten verbeteren van wedstrijd naar wedstrijd. We moeten wedstrijden blijven winnen en het is niet van belang hoe nu de stand is, maar hoe die is aan het einde van de competitie.'

Over de wedstrijd van Ajax tegen ADO had Ten Hag ook al niet veel te vertellen. Op de vraag hoe Ajax gaat voorkomen dat ADO het gevoel krijgt dat er iets te halen valt in de Arena zei hij: 'Door ons spel te spelen en initiatief te nemen'.

Lasse Schöne is nog een vraagteken bij Ajax. Carel Eiting zou daar volgens Ten Hag net als tegen PEC weer kunnen spelen. De wedstrijd in de Arena begint zondag om 12.30 uur.