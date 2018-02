Broers van moord verdachte Hans W.: 'Zestien jaar terechte eis'

De twee broers van Hans W., die ervan verdacht wordt samen met zijn vriendin Susanna zijn 80-jarige moeder te hebben vermoord, zijn blij met de strafeis van zestien jaar cel.

De hoogbejaarde Rietje is overleden aan een dodelijke hoeveelheid van de stof oxycodon, een sterke pijnstiller. Justitie denkt dat Hans en Susanne de medicijnen aan Rietje hebben gegeven.

Binnen de familie is al jaren ruzie, onder meer over de erfenis. De twee broers van Hans zeggen dat hij zijn moeder om het leven wilde brengen vanwege die erfenis. De inhoudelijke behandeling van de zaak vond gisteren en vandaag plaats, beide dagen waren er tientallen familieleden en vrienden bij.

'Als je bedenkt dat het een broer is waarmee je bijna vijftig jaar lief en leed hebt gedeeld en je hele fijne herinneringen hebt, maar dat hij door zijn omgeving totaal veranderd is, dan doet dat heel veel pijn', zei broer Robert Willms. 'Ik vind het een terechte eis, gezien wat er is gebeurd.'

Frank Willms, die net als Robert een slachtofferverklaring voor las, noemde het 'een hele zware dag'. 'En als je dan de verhalen hoort, hoe zwaar kun je hem krijgen als je je eigen moeder vermoordt eigenlijk.'

Hans en Susanna hebben altijd ontkend iets met de dood van Rietje te maken te hebben.