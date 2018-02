Aartsvijanden VVD en krakers ontmoeten elkaar bij ADM-terrein: 'Ik heb je geen crimineel genoemd'

Vrienden zullen ze nooit worden: de krakers van het ADM-terrein en de Amsterdamse raadsleden van de VVD. Toch gingen die laatsten vandaag op bezoek bij de eersten en dat leverde bijzondere gesprekken op.

Bijna 400.000 euro heeft de gemeente vrijgemaakt om de krakers van het ADM-terrein te helpen verhuizen naar een andere locatie in de stad en daar zijn de VVD-raadsleden het niet mee eens. Hoewel AT5 vandaag niet mee mocht met een rondleiding over het terrein was er na afloop wel ruimte voor een paar interviews.

Lees ook: Levensechte galg geplaatst op ADM-terrein langs Hornweg

'Veel te veel'

'Deze mensen wonen hier natuurlijk illegaal. Ze betalen hier niets. Ze zitten op een terrein van iemand anders en daar zitten ze al twintig jaar. En ze weten ook al heel erg lang dat ze hier weg moeten', aldus raadslid Marianne Poot die al gisteren nog vragen stelde over de 'verhuisbijdrage' van de gemeente. 'Het is sowieso veel te veel. Ik vind het überhaupt al raar dat je zegt we gaan vervangende woonruimte zoeken voor krakers. En dat je daar dan ook nog eens 3,7 ton voor gaat betalen, dan vind ik dat heel erg raar.'

Ook met de rondleiding veranderde er niets aan de standpunten van de VVD en dat vonden de bewoners natuurlijk jammer. 'Dan heb ik voor niks met haar zitten praten', vertelt bewoner Kay. 'Mevrouw Poot, Marianne! Nu zeg jij dus gewoon dat jouw idee helemaal niets veranderd is? Dan heeft het toch geen zin om hier langs te komen.'

Lees ook: Raadslid Diederik Boomsma (CDA) met de dood bedreigd na ADM-zitting

'Geen lelijke dingen meer zeggen'

Toch zijn de twee partijen wel iets dichterbij elkaar gekomen. 'Volgens mij hebben we afgesproken dat we geen lelijke dingen meer over elkaar gaan zeggen, want jullie zeggen allemaal hele lelijke dingen over ons', aldus Poot. 'Nou, ik heb jou geen crimineel genoemd', aldus Kay. Waarop Poot antwoordde: 'Ik zag gisteren een inspreker die ons beschuldigde van corruptie en leugens'. 'Niet jullie specifiek', aldus de ADM-bewoner.

Een oplossing voor het probleem op het ADM-terrein, lijkt nog ver te zoeken. Toch hebben de 'aartsvijanden' afgesproken om met elkaar in gesprek te blijven.