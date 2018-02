Van der Sar: 'Ieder weekend zitten er topclubs op de tribune'

Jonge spelers extra laten trainen met de wisselspelers van het eerste en echte talenten al vroeg mee op trainingskamp. Ajax doet er alles aan om constant nieuw talent klaar te hebben staan en dat is hard nodig ook, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar.

Van der Sar vindt dat de bestuurders van Nederlandse profclubs te vaak klagen over het niveauverschil met topclubs uit het buitenland, zo zegt hij in De Telegraaf. Nederlandse clubs kunnen simpelweg niet de salarissen betalen, die in het buitenland wel uitgekeerd worden. 'Bij Ajax dealen we daar al jaren mee.' Het opleiden van nieuwe jeugdspelers zou daarom bij alle Nederlandse clubs topprioriteit moeten zijn, vindt de oud-doelman.

'Het is onvermijdelijk dat er grote clubs op de tribune zitten voor je spelers. Er gaat geen weekend voorbij dat er niemand uit Europa naar onze toptalenten kijkt', aldus Van der Sar. Ajax staat er financieel goed voor en hoopt daarom altijd de echte talenten voor een paar jaar aan zich te kunnen binden. 'Maar op een zeker moment gaan ze gewoon. Dat proces gaat al tientallen jaren zo.'