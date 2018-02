Inbreker sportkantine verstopt zich in container na mislukte vluchtpoging in Geuzenveld

De politie heeft gisterochtend meerdere personen aangehouden die ervan verdacht worden ingebroken te hebben in een spotkantine op de Bok de Korverweg in Nieuw-West.

Op het sportpark De Eendracht zagen surveillerende agenten rond 7.45 uur drie in het donker geklede mannen uit een sportkantine komen rennen. Eén van de mannen probeerde te vluchten op een scooter, maar dat mislukte. De man besloot zich daarop maar te verstoppen in de dichtstbijzijnde container, waar hij even later werd opgepakt, zo schrijft de Politie Amsterdam Nieuw-West op Facebook.

Politiehelikopter vindt inbrekers

De twee andere inbrekers wisten nog van het terrein af te komen, maar konden met behulp van een politiehelikopter snel gevonden worden. ook zij zijn gearresteerd.

Op een foto is te zien dat een raam van de sportkantine is ingetikt. Het is niet bekend hoe groot de schade is.