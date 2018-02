Honderd stemmentellers tekort: gemeente gaat werven via uitzendbureaus

Ondanks slechte ervaringen bij de vorige verkiezingen gaat de gemeente toch weer uitzendkrachten inzetten als stemmentellers. De gemeenteraadsverkiezingen zijn al over een maandje maar er zijn te weinig Amsterdammers die zich vrijwillig aanmelden.

'De laatste honderd man gaan we werven via een uitzendbureau', zegt Rob Kalse, hoofd verkiezingen van de gemeente tegen Het Parool. De gemeente doet dat wel met tegenzin. 'Bij de vorige verkiezingen hadden we vervelende ervaringen met uitzendkrachten. Als er iets leuks op tv is, of het is kloteweer, komt een deel niet opdagen.'

Stenen tijdperk

Bij iedere verkiezing keert het probleem rond de stemmentellers weer terug, vertelt Kalse. 'Het is een krankzinnige klus. Eigenlijk is het niet meer van deze tijd, maar de regering blijft volharden in de papiertjes en rode potloden. Alsof we in het stenen tijdperk leven.'

Helemaal vrijwillig is het stemmen tellen in de stad niet. Tellers krijgen een vergoeding van 50 euro, maar moeten dan wel blijven zitten tot alle biljetten geteld zijn.