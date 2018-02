Veel goud en vooral lange files tijdens laatste weekend Huishoudbeurs

Al bijna een week lang wordt de RAI iedere dag ingenomen door hordes vrouwen en ook een enkele man, vanwege de jaarlijkse Huishoudbeurs. Nog twee dagen kunnen bezoekers terecht voor workshops en de nieuwste technische snufjes om het huis op orde te brengen.

De verwachte zaterdagdrukte is al vroeg op gang gekomen, want de zuidkant van de stad staat helemaal vast. Op de A2 vanuit Utrecht staat een flinke file en ook op de binnenring zuid staat het goed vast, zo is te zien op beelden van de Verkeersinformatiedienst.

Parkeerwachten in Rivierenbuurt

Maar ook het verkeer binnen de ring ontsnapt niet aan de drukte. Zo is er weinig beweging op op de Utrechtsebrug en is er ook op de Kennedylaan geen doorkomen aan. Speciaal vanwege de beurs heeft de gemeente parkeerwachters ingesteld die moeten voorkomen dat de hele Rivierenbuurt straks vol staat met de auto's van RAI-bezoekers.

Mocht je na dit bericht alsnog denken: ik ga vandaag ook, trek dan wel iets goudkleurigs aan. Het thema dit jaar is namelijk goud. Wie zich het origineelst uitdost wint twee vip-kaarten voor de Huishoudbeurs van volgend jaar, waarbij er ongetwijfeld weer flink gewacht kan worden in de file.