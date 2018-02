Klagende bewoner krijgt geen huurverlaging vanwege toeristenoverlast in Helmersbuurt

Geen schadevergoeding en ook geen huurverlaging: een klagende bewoner van een speciaal woon- en bedrijvenproject in de Eerste Constantijn Huygensstraat, krijgt geen compensatie voor de overlast door toeristen die hij ervaart.

De man die woont in het gebouw Solid 11 stapte naar de rechter, omdat hij veel last heeft van de hotels die in het gebouw gevestigd zijn. Maar volgens de rechter had de man kunnen weten dat hij mogelijk tussen de hotels zou komen te wonen. Solid 11 is namelijk een duurzaam bestemmingsvrij flexibel gebouw, waarvan de bestemming met de tijd kan wijzigen.

Bewoner kon weten van hotels

Zoals afgesproken moet er in het complex voor veertig procent aan woningen zitten en is de overige zestig procent bestemd voor bedrijven. 'De bewoner diende er dus ook rekening mee te houden dat 60% van het complex zou worden opgevuld met bedrijven, waaronder hotels', schrijft de rechtbank.

Eigenaar Stadgenoot heeft volgens de rechter voldoende gedaan om de overlast van hotelgasten op te lossen.