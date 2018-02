Hiphop-koning Kendrick Lamar krijgt permanent plekje op Oostenburg

Gisteren trad hij op in een uitverkochte Ziggo Dome en hoewel Kendrick Lamar morgen alweer in Parijs is, blijft hij ook een beetje in Amsterdam.

Kamp Seedorf, het kunstenaarscollectief normaal bekend van voetbal graffiti's, heeft een bekende foto van Lamar op één van de Werkspoorhallen van Oostenburg geschilderd. Het gaat om de foto die ook op de voorkant van zijn plaat DAMN uit 2017 staat.

UPDATE: de Afbeelding van Kendrick Lamar schijnt al eerder in 2017 geplaatst te zijn.

De hiphop-artiest uit Compton is bezig aan een tournee vanwege zijn nieuwe album Black Panther. Mocht je nu denken Kendrick wie? Kijk dan even onderstaande video die gisteravond gemaakt werd in de Ziggo Dome.