50Plus wil dat Van Aartsen vertrekt vanwege uitspraken over salafisme

Als het aan 50Plus ligt, stopt Jozias van Aartsen als waarnemend burgemeester. Hij zou zich met een uitspraak over salafisme 'totaal onmogelijk' hebben gemaakt.

De politieke partij, die na de verkiezingen voor het eerst in de gemeenteraad hoopt te komen, wil dat commissaris van de Koning Johan Remkes een andere waarnemer benoemd. Dat zou 'per direct' moeten gebeuren.

Van Aartsen liet afgelopen donderdag, tijdens een commissievergadering over de radicaliseringsaanpak van de stad, onder meer weten dat hij salafistische moslims 'de hand wil reiken'. Ook stelde hij dat salafisme helemaal geen stroming is.

'Wij laten ons de gelijkwaardigheid van man en vrouw, van homo en hetero en van zwart of wit niet afnemen door een stel intolerante middeleeuwers', zegt lijsttrekker Ellen Schutten. 'Dat de burgemeester daar niet keihard afstand van neemt maakt hem ongeschikt als hoogste gezagsdrager in Amsterdam.'

Ongewenst vreemdeling

Schutten wil een referendum over de nieuwe burgemeester. 'Het optreden van Van Aartsen laat zien hoe belangrijk het is dat de burgers van Amsterdam van tevoren weten wie en wat ze in huis halen en niet op een dag verrast worden met opnieuw een ongewenste vreemdeling.'

Van Aartsen heeft de afgelopen dagen meer kritiek gekregen op zijn uitspraken over salafisme, onder meer van partijgenoot Klaas Dijkhoff.