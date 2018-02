Politie zet foto's gehandboeide inbrekers op Facebook

De politie heeft vanochtend vroeg twee inbrekers opgepakt in een woning aan de Adelaarsweg in Noord.

Agenten gingen rond 7.00 uur de woning in, nadat een 'wakkere melder' de politie had gebeld. Binnen waren drie inbrekers. Een van hen 'wist in de commotie te ontkomen'.

De politie heeft op Facebook foto's van de twee opgepakte verdachten geplaatst. Het onderzoek naar de derde inbreker is nog 'in volle gang'. Wie tips over hem heeft, wordt verzocht de politie te bellen.