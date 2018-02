Sterren kijken op Science Park onder kraakheldere hemel

Zelf sterren kijken, het kon gisteravond tijdens de Nationale Sterrenkijkavonden. Het was open huis bij het Anton Pannekoek Observatorium op het Science Park van de UvA.

Het was kraakhelder en dat betekende goed zicht. 'Vanavond is een unieke avond in Amsterdam waarop we de kans krijgen de sterrenhemel te zien op een manier die je normaal met het blote oog niet ziet en dat is heel uniek', vertelt Atul van het Anton Pannekoek Observatorium.

'Ik zie allemaal sterretjes', vertelde een van de geïnteresseerden. 'Allemaal lichtpuntjes. En ik probeer gasnevel te zien, maar dat is lastig. Het is wel heel mooi.'

Toch was het wel erg koud. 'Dus je moet een beetje sterk zijn', zei Atul. 'Het is een passie en als je gepassioneerd bent, dan kun je een beetje kou en wind wel doorstaan.'

Wie vanavond naar sterren wil kijken, kan dat doen bij Artis.