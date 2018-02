Hans veilt 'echte ets Rembrandt' in Noord

Voor veel kunstliefhebbers is het een grote droom. Een tekening, schets of ets van een grote meester in bezit hebben. Verzamelaar Hans Becker dacht een ets van Rembrandt van Rijn te hebben.

Hij veilde deze vandaag op een antiekmarkt in Noord. Maar het is de vraag of de ets inderdaad van Rembrandt is. 'Hij geeft mij het gevoel dat het een echte is', stelde Hans. 'Die lijnvoering, de spanning die de lijnen met zich meebrengen. Het is werkelijk een hele bijzondere ets.'

AT5 heeft een foto van de ets naar het Rijksmuseum opgestuurd. Het museum kon echter niet zeggen of het een echte Rembrandt is, maar zei wel dat de eigenaar langs mag komen om het te laten checken.

Opvallend is dat Rembrandt als 'Rembrant' op de ets geschreven staat, zonder 'd' dus. 'Ik heb geen idee hoe dat kan. Gissen doet missen, dus ik laat me daar niet over uit', aldus Hans.

De ets is aan het eind van de middag verkocht voor 33 euro, zo liet Hans telefonisch weten. 'Ik had wel een hoger bedrag verwacht, maar er kwam na 33 euro geen tegenbod meer.'