Fotografen leggen geboortes vast Amstelveens ziekenhuis

Ouders kunnen sinds deze week in Ziekenhuis Amstelland de geboorte van hun kind laten vastleggen door een professionele fotograaf. Die is ook welkom in de operatiekamer.

Volgens het Amstelveense ziekenhuis is geboortefotografie 'in de meeste ziekenhuizen nog niet zo gebruikelijk'. Gisteravond is de eerste geplande keizersnede door een fotograaf vastgelegd. Die foto is hierboven te zien.

Katinka Overmars, de gynaecoloog die de keizersnede uitvoerde, is blij met de nieuwe dienst. 'Zo kunnen we ouders die dat willen tegemoetkomen in hun wens dat de geboorte van hun kindje door een professionele fotograaf wordt vastgelegd.'

Het ziekenhuis houdt op 8 maart een zwangerschapsmarkt, waar ook meer info wordt gegeven over geboortefotografie.