Slapende automobilist raakt auto kwijt na alcoholtest

Een dronken automobilist moest zijn auto vanochtend inleveren in het centrum.

Agenten zagen de bestuurder 'levenloos' liggen in een auto naast het tankstation op de Marnixstraat. De motor van de auto stond nog aan. 'Wij kregen totaal geen contact met de bestuurder', schrijft de politie op Facebook.

Na hard kloppen op het raam reageerde de automobilist. 'Gezien het contact en communicatie niet heel vlekkeloos verliep, de bestuurder verdwaasd naar ons bleef kijken, hebben wij de deur geopend om toch te kijken hoe het met de gezondheid van de bestuurder ging. '

De automobilist rook naar alcohol en bleek na een blaastest meer dan acht keer meer te hebben gedronken dan is toegestaan. Omstanders hadden de bestuurder eerder in de auto zien rijden. De wagen is daarom in beslag genomen en door de politie weggesleept.

De automobilist had nog maar een paar jaar een rijbewijs en bleek vaker betrapt te zijn op rijden onder invloed.