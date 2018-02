Tweetal probeert 30.000 Zwitserse Franken wit te wassen

De politie heeft gisteren twee mannen opgepakt die bij meerdere geldwisselkantoren Zwisterse Franken inwisselden voor euro's.

Omdat het om 30.000 Franken (omgerekend 25.000 euro) ging, dachten agenten in burger dat er sprake was van witwassen. 'Gezien het grote geldbedrag en de Modus Operandi, bestaat het vermoeden dat dit geld afkomstig is uit het criminele milieu', schrijft de politie op Facebook.

De agenten volgden de twee lange tijd. 'Hierdoor ontdekte het team dat het wisselgeld werd verstopt in een auto die in een parkeergarage stond. Toen de verdachten nog één keer wilde gaan wisselen, werden ze in de kraag gevat.'

Het geld en dure horloges die de verdachten droegen zijn in beslag genomen. De rechter zal uiteindelijk beslissen wat er met het geld gebeurt.