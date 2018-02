Shamiro van der Geld nieuwe nachtburgemeester

Amsterdammer Shamiro van der Geld is vanavond in De Marktkantine verkozen tot nieuwe nachtburgemeester. Hij volgt Mirik Milan op.

Er waren vanavond zes mogelijke kandidaten. Zij hielden toespraken op het podium, in de hoop zo de jury en het aanwezige publiek te overtuigen.

Uiteindelijk is er dus gekozen voor Shamiro van der Geld. De 32-jarige Amsterdammer is onder meer radio- en televisiepresentator geweest en praat verschillende feesten en evenementen aan elkaar.

De nachtburgemeester praat onder meer met het stadsbestuur over de uitgaansscene. Van der Geld wil meer multiculturele dansvloeren in de clubs, met name de elektronische scene. Daarnaast verdienen volgens hem de buurtcentra en nachtelijke broedplaatsen meer aandacht.

Ook waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen was vanavond bij de verkiezing aanwezig.