Cruciale middag in titelstrijd: kan Ajax inlopen op PSV?

Het is vandaag erop of eronder voor Ajax. Om 12.30 uur wordt in de Arena gevoetbald tegen ADO Den Haag. Ook na de thuiswedstrijd blijft het spannend, als PSV het in de Kuip opneemt tegen Feyenoord. De landstitel kan na vandaag ineens een realistisch scenario zijn.

Zondagmiddag is de hoop dus gevestigd op Feyenoord, hoe vreemd dat ook in Amsterdamse oren mag klinken. De vijf punten verschil tussen Ajax en PSV moeten ingelopen worden als Ajax in Eindhoven het lot in eigen handen wil houden.

De Rotterdammers hebben eerder laten zien dat ze PSV de baas zijn. In de bekerwedstrijd van 31 januari werd PSV geklopt met 2-0. De competitiewedstrijd in Eindhoven won PSV wel, het werd 1-0.

Vooral in de Kuip heeft de ploeg van Phillip Cocu het lastig. Op dat gras heeft PSV de afgelopen zeven duels in de Eredivisie slechts één keer gewonnen. Bovendien kan Cocu geen beroep doen op topschutter Hirving Lozano: die is geschorst vanwege zijn overtreding in de wedstrijd tegen Heerenveen.

Hoewel er op papier reden voor hoop is, moet Ajax zelf nog wel even winnen van ADO. Of Lasse Schöne daarbij kan helpen, is nog altijd onduidelijk. De doorgewinterde Deen heeft nog altijd last van een rugblessure die hij in het duel tegen PEC Zwolle opliep. Mocht hij op de bank blijven zitten, dan is de 20-jarige Carel Eiting een mogelijke vervanger voor de middenvelder.

