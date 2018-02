Ophef om cast The Passion: witte Jezus, zwarte Judas

De casting van Jezus en Judas in The Passion heeft tot ophef geleid. Jezus wordt namelijk vertolkt door een witte man, en Judas door zwarte man. Een kritisch artikel van theoloog Erik Sengers is honderden keren gedeeld op sociale media.

'Je moet maar durven', schrijft Sengers 'en dat in de Bijlmer!'. Volgens Sengers ligt het gevoelig in de Bijlmer omdat daar de geboortegrond van Zwarte Piet-protesten ligt en waar de afschaffing van slavernij wordt gevierd.

Culturele geheugen

'Wat een stereotype rolbevestiging!' aldus Sengers. 'Al eeuwenlang wordt Judas met een donkere huidskleur voorgesteld (ook in de musical Jesus Christ Superstar), en Jezus (een Semiet uit het Midden-Oosten) met een witte huidskleur. Daarmee zit het idee dat ‘wit’ beter is dan ‘zwart’ diep in ons culturele geheugen.'

Vorig jaar waren de rollen precies andersom verdeeld. Dwight Dissels vertolkte toen de rol van Jezus, en Roel van Velzen die van Judas.