Onstuimig Ajax mist kans na kans: gelijkspel tegen ADO

Terwijl Ajax zondagmiddag behoorlijk had kunnen inlopen op koploper PSV, laat de ploeg het liggen. In eigen huis werd het een gelijkspel tegen ADO Den Haag: 0-0.

Met kunst en vliegwerk wisten de Hagenezen de nul te houden, waarbij vooral keeper Zwinkels zijn klasse liet zien. Met name in de laatste fase van de wedstrijd ketste de ene na de andere poging af.

Toch begonnen de Amsterdammers zwak. Er werd weliswaar druk gezet, maar dat leidde in eerste instantie zeker niet tot spectaculaire kansen.

Halverwege de eerste helft ontstond een opstootje tussen Tagliafico en Trevor David van ADO, waar ook Onana zich mee bemoeide. Alle drie kregen geel.

Geel voor Beugelsdijk

Na de tweede helft lukte het Ajax nauwelijks om de wedstrijd in een volgende versnelling te brengen. De gele kaart die Tom Beugelsdijk in de 56ste minuut kreeg, leek een kentering van de wedstrijd in te luiden. Beugelsdijk kreeg de kaart geheel terecht, nadat hij op rigoreuze wijze Neres ten val bracht.

Een paar minuten later leek Ajax dan eindelijk op stoom te komen. Een inzet strandt, gaat in de rebound een via de paal en het hoofd van doelman Zwinkels nèt niet over de lijn. Neres probeerde het kort daarna, maar weer redt Zwinkels. Ziyech probeert het ook, maar zijn poging krulde vlak langs de linkerkruising.

ADO ontsnapt

In de 88ste minuut was de spanning voelbaar toen Ziyech een vrije trap nam. Ajax wist dat het moest scoren, maar weer buitenkant paal. In de blessuretijd rode de bal nog eens rakelinks voor de goal, en wist ADO weer ternauwernood te ontsnappen.

Het resultaat is duur puntverlies voor Ajax, die met dit gelijkspel in eigen voet schiet.