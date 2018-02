Van de Beek vond het niet slecht: 'We moeten gewoon killen'

Het woord 'zuur' viel weer eens veelvuldig in de Arena vanmiddag. Ajax kan de landstitel waarschijnlijk op zijn buik schrijven na het 0-0 gelijkspel tegen ADO Den Haag. 'Het is gewoon zuur', zei Donny van de Beek na de teleurstellende wedstrijd.

'ik kan zeker niet lachen, nee', treurde debutant Carel Eiting. 'Dit was wel heel teleurstellend, het is moeilijk om nu in de emotie een beeld van de wedstrijd te schetsen. We hebben constant de bal, we hebben kansen gehad en zeker de tweede helft alles gegeven. Het zat niet mee.'

Heel zuur, we moeten vandaag gewoon winnen. Kijkend naar het spelbeeld, we hebben zoveel kansen gemist. Heel zuur', aldus Donny van de Beek. 'Het was niet hoogstaand maar zeker niet slecht. Je moet gewoon die ballen erin schieten, vorige week hebben we ook veel gemist maar je moet gewoon killen.'