Door welke wegpiraat in Range Rover werd Guy ondersteboven gereden?

Guy Masseurs kan het zelf allemaal niet reproduceren maar donderdagnacht is hij op de Rozengracht aangereden door een automobilist. Deze is vervolgens doorgereden terwijl Guy bewusteloos op straat lag.

'De auto heeft me met hogere snelheid van achteren geraakt. Toen ben ik direct linksom op de grond gegaan'. vertelt Guy. 'Dat is wat me verteld is want van dat moment kan ik me niets meer herinneren. Het moment dat ik me wel weer wat kan herinneren is dat ik eigenlijk in de ambulance wakker werd.'

En Guy kwam er niet ongeschonden vanaf. Hij heeft een grote wond op zijn kin, ook is zijn borstbeen gekneusd en heeft hij last van zijn nek en knieën. 'Ik vind dat als je zelf een beetje fatsoen in je leven hebt, dan meldt je dat gewoon. Iedereen kan een ongelukje maken of wat dan ook.'

De aanrijding gebeurde rond een uur of één 's nachts. In de auto, een Range Rover, zaten zeker twee inzittenden. Guy heeft het incident bij de politie gemeld. Hij hoopt dat er getuigen van het ongeluk zijn die meer informatie over de automobilist hebben, zodat hij of zij gevonden kan worden.