'DEA tipte Amsterdam over Ieren, broers gelinkt aan Chileens-Amsterdamse drugsbaron'

De twee Ierse broers die vorige maand in Amstelveen werden aangehouden met 220.000 euro op zak, worden door Ierse media gelinkt aan de Amsterdams-Chileense drugsbaron Richard Eduardo R.V. De crimineel die ook wel 'El Rico' wordt genoemd, werd zelf vorig jaar in Chili opgepakt.

De Ierse broers van 52 en 49 werden eind januari in Amstelveen aangehouden in hun Engelse vrachtwagen. Het geld zat verstopt in een geheime ruimte. De Ieren staan niet hoog in de rangorde, schrijft The Journal. Maar hun arrestatie volgde nadat er informatie werd gevonden in de telefoon van 'El Rico', schrijft de krant.

De Nederlandse politie zou door de Amerikaanse DEA zijn getipt over een pand van waaruit de twee het geld probeerden te witwassen. 'El Rico' zit ondanks het uitleveringsverzoek van onder andere Nederland nog altijd vast in Chili. Hij wordt in Europa verantwoordelijk gehouden voor de invoer van miljarden euro's aan harddrugs.