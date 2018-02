Teleurgestelde Ajax-fans: 'Het is afgelopen, we zijn de lul'

Het chagrijn was groot onder de Ajax-supporters na het jammerlijke gelijkspel tegen ADO Den Haag. PSV liep ook nog eens uit en de 34e titel is plotseling een moeilijk verhaal: 'Waardeloos, klote gewoon! Is toch niks zo!'

Er werd door de fans veelvuldig met figuurlijke vleeswaren gesmeten: 'Echt heel kut. We hebben het weleens over het schijtbakkenvoetbal van PSV maar ik zeg eerlijk: Dit was ook schijtbakkenvoetbal.'

Een enkeling hield het bij een voetbalinhoudelijke opmerking: 'Hij ging er niet in. Het middenveld is veel te traag, ze moeten dwingender worden.' En: 'Zij (Feyenoord en PSV)gaan het op een akkoordje gooien. Het is afgelopen jongens, wij zijn de lul.'

