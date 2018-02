Eerste ijs ligt er al: 'Morgen zeer waarschijnlijk een vaarverbod voor Jordaan'

De beslissing wordt morgen pas daadwerkelijk genomen maar ijsmeester Martine Lodewijk acht de kans ´zeer waarschijnlijk' dat er een vaarverbod wordt afgekondigd voor de Jordaan. Dat zegt ze tegen De Telegraaf.

Een woordvoerder van Waternet laat aan AT5 weten dat de knoop morgen echt wordt doorgehakt. IJs ligt er hier en daar al, zegt Lodewijk tegen de krant. 'Nu is dat alleen nog in de luwe plekjes, maar als de wind wat gaat liggen en het een paar dagen flink zowel ’s nachts als overdag vriest, gaat het snel'.

Als de zogenaamde IJsnota wordt afgekondigd, worden de gemalen stilgezet en gaan de sluizen dicht. Op deze manier krijgt het water in de grachten de gelegenheid om te bevriezen. In de eerste fase geldt het verbod alleen voor een beperkt aantal grachten in de Jordaan, zie de gracht in het paars op het kaartje hierboven.

Als er strenge nachtvorst wordt voorspeld en de temperatuur overdag niet boven het vriespunt komt, gaat de tweede fase in. Deze laatste fase lijkt gezien de voorspellingen wat te hoog gegrepen.

