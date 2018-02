Brandje in kelder Q-Factory zorgt voor veel rookontwikkeling

Een kleine brand in een electramotor in de kelder van het Q-Factory Hotel in Oost zorgde korte tijd voor paniek bij het personeel. Er kwam flink wat rook vrij door de brand.

Na het brandalarm belde het personeel de brandweer die snel aanwezig was. Ook de politie kwam op de melding af. Oorzaak bleek kortsluiting die was ontstaan in een electramotor in een afgesloten cv-ruimte. Daarbij kwam veel rook vrij.

Er stond een ambulance standby, maar die hoefde niet te worden ingezet. Er raakte niemand gewond.