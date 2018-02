Deur Maagdenhuis beklad met rood vierkant: 'Tijd voor actie'

Drie jaar na de bezetting van het Maagdenhuis door studenten is er afgelopen nacht een rood vierkant op de deur van het pand geschilderd. Het vierkant werd tijdens de protesten van 2015 ook gebruikt als symbool voor solidariteit en protest.

De Nieuwe Universiteit (DNU) wil, met het vierkant op de deur van het UvA-pand aan het Spui, opnieuw aandacht vragen voor het doel van de protesten drie jaar geleden. 'Drie jaar na het protest en de gewelddadige ontruiming zijn er poppetjes gewisseld, is beroepsbestuurder Louise Gunning geslachtofferd en ergens anders in de baantjescarrousel naar boven gekomen, en zijn er nauwelijks verbeteringen', schrijft de organisatie in een persbericht.

Lees ook: Deuren opengebroken in Maagdenhuis: 'Dit is niet de bedoeling'

Op de avond van 25 februari 2015 werd het Maagdenhuis bezet door een groep van zo'n driehonderd ontevreden studenten. Eerder werd een ander pand van de UvA, het Bungehuis, ontruimd en werden 42 studenten gearresteerd. Ze waren ontevreden over het democratische gehalte van de UvA. Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan kwam dezelfde avond nog naar het Maagdenhuis om in debat te gaan met de ontevreden studenten. Op 11 april werd de bezetting beëindigd door de ME. Na de protesten diende voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, Louise Gunning, haar ontslag in.

Lees ook: Zo ziet het Maagdenhuis er na bezetting uit

Nu zijn een groep studenten van DNU dus wederom ontevreden. Dit keer onder meer over bezuinigingen bij de Faculteit Geesteswetenschappen en op handen zijnde bezuinigingen bij de Faculteit Maatschappij en Gedrag. Ook maakt DNU zich zorgen over de werkdruk. 'De studentenprotesten waren een reactie op het snijden in de Geesteswetenschappen. Dat dit toch wordt gedaan, was niet de afspraak. De studentenraden alleen zijn niet bij machte dit adequaat te stoppen: tijd voor actie', zegt Centraal Studentenraadslid Michele Murgia in het persbericht van DNU.

Lees ook: Een jaar na de Maagdenhuisbezetting: 'Nog steeds geen democratie'