Gaslek Centraal Station: treinverkeer langzaam weer op gang

Door een gaslek aan de oostzijde op Centraal Station konden treinen tussen CS en Muiderpoort tijdelijk niet rijden. Onder meer de trein van en naar Utrecht kon door het gaslek niet rijden. Inmiddels is het lek gedicht, meldt Prorail.

Liander is aanwezig met monteurs ter ondersteuning, maar volgens een woordvoerder van de netbeheerder zit het lek in het interne netwerk op het station van Prorail.

Op last van de politie werd het treinverkeer stilgelegd. Rond 7.15 uur werd er gas geroken door reizigers. Daarna is politie, brandweer en Liander ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Rond 9.30 uur was het lek gedicht.

Amsterdam CS Oostzijde> Aan de hand van de bevindingen van de overheidshulpdiensten wordt het treinverkeer aan de Oostzijde van #Amsterdam CS gedeeltelijk #stilgelegd als gevolg van het gaslek. — Treinverkeersleiding ProRail (@ProRail_VL) 26 februari 2018