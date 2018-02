Vanaf 16.45 uur live: Aankomst en huldiging van olympische sporters

Acht keer goud en zes keer zilver en brons: Nederlandse sporters hebben flink geoogst op de Olympische Spelen van Pyeongchang en daarom worden ze vanmiddag bij terugkomst in Nederland gehuldigd. AT5 is daar vanaf 16.45 uur live bij, eerst op Schiphol en later ook in het Olympisch Stadion.

De Nederlanders zijn inmiddels al onderweg vanuit de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul en landen in de namiddag op Schiphol. Dat gebeurt niet in de bekende oranje Boeing, want dat vliegtuig is in onderhoud. Wel zal het 'gewone' KLM-toestel vanaf de Nederlandse grens begeleid worden door twee F16's. Rond ongeveer 16.45 uur komen de sporters aan op de luchthaven en daar is AT5 live bij.

Live zijn we ook als de sporters officieel gehuldigd worden in het Olympisch Stadion rond 18.15 uur. Wil je niks missen van de terugkeer van onze olympische sporthelden kijk dan vanmiddag naar AT5 op tv, op AT5.nl en op Facebook.

Vanwege de live-uitzendingen wordt het AT5 Nieuws verplaatst naar 17.30 uur.