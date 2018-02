Politie lost schoten na wilde achtervolging op de A4

Een achtervolging op hoge snelheid en meerdere waarschuwingsschoten waren er vannacht voor nodig om de bestuurder van een gestolen auto aan te houden op de A4.

Rond 2.45 uur zagen agenten een auto rijden die in België gestolen bleek te zijn. De auto werd in eerste instantie onopvallend gevolgd en via een portofoon werd om versterking gevraagd. Via de ring ging de achtervolging verder op de A4, schrijft de politie op Facebook. Vlak voorbij Schiphol, bij het restaurant boven de A4, waren er genoeg hulptroepen verzameld en gaf een politiewagen een volgteken aan de bestuurder van de gestolen auto.

Politiewagen geramd

Stoppen deed de bestuurder niet, in plaats daarvan trapte hij vol het gas in en ging er op hoge snelheid vandoor. Met maar liefst vijf politiewagens werd de verdachte ingesloten, maar dat lukte niet direct. Om te ontkomen ramde de bestuurder een van de wagens vol in de zijkant. Uiteindelijk besloten agenten de wagen van de verdachte daarna een tikje te geven, waardoor hij wel tot stilstand kwam.

De bestuurder probeerde er daarna te voet vandoor te gaan. Maar na een paar geloste waarschuwingsschoten gaf hij zijn vluchtpoging op en kon hij worden aangehouden. De recherche heeft de zaak nu in onderzoek.