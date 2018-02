Flinke rookontwikkeling bij brand in Chinees restaurant in West

In een Chinees restaurant aan de Admiraal de Ruyterweg heeft vanmiddag korte tijd een brand gewoed. Het vuur is ontstaan in de keuken van het restaurant.

De rook verspreidde zich door de afzuiginstallatie de rest van het gebouw. Eén iemand is lichtgewond geraakt nadat zij rook in had geademd.

Meerdere woningen boven het restaurant zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in horeca verderop in de straat.