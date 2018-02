Stel plundert bankrekening behulpzame bejaarde

De behulpzaamheid van een 77-jarige man werd vorig jaar zomer hard afgestraft. Hij dacht een stel te helpen met het kopen van een parkeerkaartje waarna zijn bankrekening geplunderd werd.

Dat gebeurde maandagmiddag 21 augustus rond 13.15 uur. Een stel schiet de oudere man aan omdat ze problemen hebben met het kopen van een parkeerkaartje. Het is alleen mogelijk om met een pinpas een parkeerkaart te kopen, maar een pinpas zegt het stel niet te hebben.

Ze vragen of de man in ruil voor wat contant geld de kaart voor hen wil pinnen. Het nietsvermoedende slachtoffer pint het bedrag en krijgt daarop de beloofde contanten ervoor terug. De twee gaan er vervolgens vandoor.

De 77-jarige man vertrouwt de zaak toch niet helemaal en besluit naar de bank te gaan om navraag te doen. Als hij bij de bank aankomt, wordt al snel pijnlijk duidelijk dat zijn behulpzaamheid hard is afgestraft.

Er is duizend euro van zijn rekening opgenomen aan het Haarlemmerplein. Op camerabeelden in Bureau 020 is te zien hoe de verdachte komt aanrennen, een bedrag van de rekening haalt en uiteindelijk de benen neemt.