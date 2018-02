Nog eens 50 extra bedden in winteropvang in verband met vrieskou

De winteropvang maakt nog eens 50 slaapplekken beschikbaar in verband met de flinke kou deze week. Dat laat een woordvoerder van het GGD weten.

Door de kou is het steeds drukker in de opvang en dus ziet de GGD zich genoodzaakt extra bedden te regelen in bestaande opvanglocaties.

Omdat de kou voorlopig nog even aanhoudt, rijdt er een mobiel team van de GGD naar verschillende plekken waar daklozen verblijven, om te kijken of ze hulp nodig hebben. De komende dagen zal het 's nachts zo'n vijf graden vriezen.