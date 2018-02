'Flevoparkbad en Brediusbad worden deels overdekte zwembaden'

Het Flevoparkbad en het Brediusbad worden deels overdekte zwembaden. Omdat het openluchtzwembaden zijn, kunnen Amsterdammers in de omgeving van de baden niet het hele jaar door baantjes trekken. Het college ziet dat graag anders.

Dat staat volgens Het Parool in de Agenda Zwembaden die de gemeenteraad volgende week bespreekt. De sportnorm schrijft voor dat er één zwembad per 80.000 tot 100.000 inwoners is. Dat is op dit moment zo, maar omdat het Flevoparkbad en het Brediusbad openluchtzwembaden zijn, zijn ze een groot deel van het jaar onbruikbaar.

Snelle verbouwing

Amsterdammers die in Oost of in de Spaarndammerbuurt wonen, moeten daardoor verder fietsen voor een zwembad dan hun stadsgenoten. Daarom moet volgens het college nog dit jaar begonnen worden aan de verbouwing van het Flevoparkbad.

De verbouwing van het Brediusbad laat volgens de krant nog een poosje op zich wachten: die staat gepland voor 2028.