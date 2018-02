Ronald heeft Kiespijn #5: De markt op met Sylvana Simons (Bij1) in Zuidoost

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart legt AT5 een aantal huisbezoeken af bij de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen. In de vijfde aflevering van Ronald heeft Kiespijn gaat Ronald Olsthoorn langs bij Bij1-lijsttrekker Sylvana Simons, niet bij haar thuis, maar wel op de markt.

En dat heeft een reden: 'Ik ben altijd al heel erg op mijn privacy geweest en nu helemaal', vertelt Simons waarmee ze verwijst naar de vele bedreigingen die ze krijgt. 'Het is natuurlijk heel erg triest dat we in zo'n tijd terecht zijn gekomen, dat het bijna onveilig geworden is om op te staan voor je idealen die je wil vertegenwoordigen.'

'Ik ken haar programma nog niet'

Bij het opkomen van de markt treft ze meteen een marktkoopman die maar wat graag zijn stem op haar wil uitbrengen. 'Ik ben een Surinamer, dus ik stem op een Surinaamse vrouw. (...) Ik ken haar programma nog niet. Maar daar zullen we vast wel achter komen.' 'Dat komt wel goed hoor', antwoordt Simons.

In eerdere interviews gaf Simons aan zo min mogelijk met een in haar ogen racistische partij als Forum voor Democratie in debat te willen gaan. Maar daar lijkt ze toch iets op terug te komen. 'Als er punten zijn waar we het gezamenlijk over eens zijn, die alle Amsterdammers dienen, dan kunnen we met elkaar werken. Wat ik echter niet wil doen is mensen die er bepaalde ideeën op nahouden legitimeren. En via debat, wat mij betreft, abjecte ideeën te verspreiden.

Kijk hier het hele interview met Sylvana Simons terug:

Meer politiek nieuws? Check dan onze special over de gemeenteraadsverkiezingen.