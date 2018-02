Vrieskou in gerenoveerd appartement: 'Woningbouw moet hotel betalen'

Hoewel sommigen blij zijn met de vrieskou, is Jasmina's gerenoveerde woning er niet tegen bestand. 'In de avond wordt het tien, negen graden'.

Dekens zijn dus geen overbodige luxe, in een woning die eigenlijk warm genoeg moet zijn. Ze heeft zelfs vloerverwarming. Maar daar is weinig van de merken, en woningcorporatie Ymere onderschat volgens Jasmina het probleem.

Infraroodcamera

'Ze zijn een paar keer hier gekomen met een infraroodcamera. Toen zeiden ze dat de warmte naar buiten ging', zegt de boze huurster, die met een klein kacheltje haar huis nu haar huis verwarmen. Onbegonnen werk, stelt Jasmina, wijzend naar het kleine apparaat dat ze van Ymere kreeg.

Als het aan Jasmina ligt, 'moet de woningbouw een hotel betalen'. Dat zit er voorlopig niet in.De woningcorporatie erkent dat het te koud is in haar huis, maar onderzoek moet nog uitwijzen wat het probleem is. In de tussentijd moet Jasmina maar met dekens en het kacheltje warm blijven.