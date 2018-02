Nieuwbouw in Zunderdorp? 'Ik zou het vreselijk vinden'

Torenhoge huizenprijzen en enorme schaarste. Zo laat de woningmarkt zich in de stad het beste beschrijven. En de situatie dreigt alleen nog maar erger te worden als er niet snel wordt bijgebouwd. De minister roept bestuurders daarom op om in het groen te gaan bouwen.

In het groen rondom de steden zou nog wel voldoende ruimte zijn voor nieuwbouw. Maar de bewoners van die gebieden, zoals Zunderdorp, zien die nieuwbouw helemaal niet zitten. 'Ik ben hier geboren en getogen, ik zou het vreselijk vinden', zegt één bewoner. 'Er zijn toch nog wel andere locaties?', vraagt een ander zich af.

Toch is het ook volgens Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw verstandig om in de groene gebieden te bouwen, in plaats van alleen in de binnenstad. 'We zien dat de vraag er toeneemt en we hebben nieuwe locaties nodig om woningen te realiseren', zegt hij. In Zunderdorp zouden theoretisch duizenden woningen gebouwd kunnen worden.

'Alles naar de haaien'

Arnoud Gelauff, de architect van de Pontsteiger, liet al eerder aan AT5 weten dat hij het geen goed idee vindt als er overal maar gebouwd wordt. 'We kunnen steden niet als een olievlek laten uitbreiden. Dan gaat het IJmeer kapot, Waterland gaat kapot, alles gaat naar de haaien.'

Maar volgens Van Hoek kan er best ergens gebouwd worden zonder dat het gebied 'naar de haaien' gaat. 'Je kunt beste kleinschalige buurten bouwen die goed passen bij de omgeving. Dan kan de nieuwbouw een verrijking zijn.'