Kale en Kokkie: 'Over de titel hoeven we niet meer te lullen'

'Teleurstelling', dat overheerst bij Ajax-duo Kale en Kokkie. 'De enige titel waar je nu nog over kan lullen dit seizoen, dat is de aftiteling'.

Ajax kon afgelopen zondag het tij keren, maar moest in eigen huis wel winnen van ADO. Dat lukte niet, het werd 0-0. Intussen maakte PSV, dat in het verleden meestal worstelde met Feyenoord-uit, korte mette met de statistiek. Met gemak wonnen zij van de Rotterdammers.

'Naar onszelf kijken'

'Hoe je het ook wendt of keert, we moeten niet naar die wedstrijd kijken, we moeten naar onszelf kijken', zegt Hakim Ziyech tegen Kale en Kokkie.

'Het is net of je een beetje lamgeslagen bent na dat potje. Ik geloof er niet meer in', concluderen ze.

